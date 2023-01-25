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خليك واعى.. لا صحة لبيع الحكومة شركة "مصر للطيران".. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامي  لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.

 

الشائعة:

اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران

 

 

الحقيقة:

- نفت وزارة الطيران المدنى تلك الشائعة

 

- شددت الوزارة على أن مصر للطيران شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأى حال من الأحوال باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسية فى منظومة النقل الجوى

 

- تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية

 

- ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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