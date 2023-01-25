شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد للشركات الهندية حرص مصر على تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم في نيودلهي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الاعمال الهنود، وذلك بمشاركة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الهنود وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وكبرى الاتحادات والغرف التجارية والصناعية في الهند، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء اعضاء مجتمع رجال الاعمال والتجارة في الهند الامر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.