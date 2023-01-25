شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد المسموح لهم بالتقدم لامتحان الترم الثاني للمصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني وهم:

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بجمهورية مصر العربية ويرغبون في التقدم بامتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2022/ 2023 أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المقيم بها الطالب، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية .

- الصف الأول الابتدائى: أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى أصل بيان الفصل الدراسي الأول الحاصل عليه الطالب في مصر.

- الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي: أصل شهادة الميلاد الرقم القومي ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى أصل بيان نجاح العام الماضي معتمد ومختوم من شئون الطلاب بالادارة التعليمية، وبيان الفصل الدراسي الأول 2023/2022 الحاصل عليه الطالب في مصر.

- الطلاب الذين تعذروا في التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بامتحانات ابناؤنا في الخارج لأي سبب من الأسباب ومازالوا متواجدين بالدولة خارج مصر يتم اداء امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوميا)

- أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المقيم بها الطالب، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية :

- الصف الأول الابتدائي: أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى إقرار ولي الأمر يفيد بعدم التحاق الطالب بأي امتحانات أخرى سواء داخل الدولة أو في مصر.

- الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي : أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى أصل بيان نجاح العام الماضي معتمد ومختوم من شئون الطلاب بالادارة التعليمية، وإقرار من ولي الأمر يقيد بعدم التحاق الطالب بأي امتحانات أخرى سواء داخل الدولة أو في مصر.