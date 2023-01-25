شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة ينهون امتحانات نصف العام بنسبة حضور 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات ومديري المراحل، غرفة العمليات بديوان عام المديرية؛ لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن إجمالي عدد طلاب الصف الثالث الإعدادى الذين تقدموا اليوم لأداء امتحانهم الخامس فى مادة الهندسة بلغ 199610 طالبا وطالبة بنسبة حضور 93.8 % مقسمة على 688 لجنة بالجيزة.

وأضاف أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين تقدموا اليوم لأداء امتحانهم الختامي فى مادتى اللغة الاجنبية الأولى والفيزياء، بلغ 73658 بنسبة حضور 99٪.

وأكد على أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مشيرا أنه لم ترد أى شكاوى من صعوبة الامتحانات وتم التأكيد على حسن السير والانضباط داخل اللجان.

ووجه على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مع التشديد بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأكد مدير تعليم الجيزة، بأن غداً الخميس الموافق 26 يناير اليوم الختامي لامتحانات الشهادة الإعدادية في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "لطلاب المدرسة السعيدية)، ويشهد أداء طلاب الصف الثاني الثانوي العام لامتحانهم الأخير في مادة اللغة الأجنبية الأولى.