شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بتكلفة 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن إجمالى تكاليف تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة كوبري عرب الرمل وأجهور بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعي 300 مليون جنيه بطول كيلو ونصف، وهو مجهز للنقل الثقيل وحل العديد من المشاكل بسبب الكتل السكانية، وكذلك تقليل زمن الرحلة.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري، خلال التشغيل التجريبى لكوبرى عرب الرمل وأجهور، أن المنطقة بها كثافته سكانية عالية، والكوبري يعمل على حلها ويخدم القادم من الإسكندرية للقاهرة والعكس، واستمر العمل فيه على مدار عامين، مشيرًا إلى أن العمل كان يتم بالتزامن مع فتح الطريق ، ولم يتم وقف الطريق خلال إقامة الكوبري.