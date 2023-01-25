شكرا لقرائتكم خبر عن أمن مطار القاهرة يحتفل بعيد الشرطة المصرية مع المسافرين بالورود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، فى احتفالات عيد الشرطة المصرية، الذى يوافق 25 يناير من كل عام، تخليذًا لذكرى موقعة الإسماعيلية الذى راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 مصابا من رجال الشرطة البواسل، حيث قام فريق من رجال الشرطة بمطار وعناصر الشرطة النسائية بالاحتفال مع المسافرين داخل صالات السفر والوصول وكمين المطار.

تم تشكيل فرق عمل من إدارة العلاقات العامة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، قاموا بتوزيع الورود على الركاب والتقاط الصور التذكارية داخل الصالات، لتعريفهم بعيد الشرطة، وإبراز دورهم في حفظ الأمن في هذا المرفق الحيوي الهام، مع الحرص علي زيادة التواجد الأمني بكل مناطق مطار القاهرة لتحقيق السيولة المرورية وتوفير الخدمات اللازمة لراحة الركاب القادمين من الخارج.

وتحرص شركة ميناء القاهرة الجوى ايضاً برئاسة المحاسب مجدى إسحق رئيس الشركة، على مشاركة رجال الداخلية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، احتفالات عيد الشرطة، وتوزيع الورود على رجال وزارة الداخلية داخل صالات الركاب وتهنئتهم والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.