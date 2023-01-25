شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الفيوم تنعى وفاة علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعي محافظة الفيوم، وعلى رأسها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفاة ابن الفيوم، علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع الخليج 365، والذي وافته المنية، أمس، بعد صراع مع المرض، ورحلة عمل زاخرة بالعطاء والتفاني في العمل الصحفي.

وأناب محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، كما أناب كلاً من الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، لحضور الجنازة بمسقط رأس المغفور له بإذن الله تعالى بعزبة زكريا بمركز اطسا.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.