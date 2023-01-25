شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ صرف معاشات فبراير الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن لاجتماعي صرف معاشات فبراير الأسبوع المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة اليوم الأربعاء فى صرف معاشات يناير الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب آخر، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة فى بحيرتى السد العالى وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة ولتنمية الثروة السمكية والتى تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،

وسيتم صرف تعويضات إلى 3620 مستفيدًا منهم 2450 صيادًا و948 صاحب مركب من العاملين فى بحيرة السد العالى بمحافظة أسوان عن فترة التوقف لمدة ثلاثة شهور بواقع 500 جنيه شهريا، فى حين سيتم صرف تعويضات لـ 223 صيادًا وصاحب مركب من العاملين فى بحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف تبلغ أربعة أشهر حسب قرارات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بقيمة إجمالية 2000 لكل منهم.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والأقصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" الخاصة بإحلال وتجديد المراكب لصغار الصيادين العاملين فى البحيرات الداخلية ونهر النيل، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرة إلى أن تكلفة الإحلال والتجديد بلغت 5 ملايين جنيه، وشملت 620 مركب خشب بطول يتراوح بين 5,75 متر حتى 6 متر بمحافظتى كفر الشيخ وسوهاج، و60 مركب جديد بطول 4,25 متر بمحافظة الأقصر.