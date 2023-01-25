رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ"54"

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة رنيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ "54"، وذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء 25 يناير، حيث كان فى استقبالهم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدى، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشاد رئيس الوزراء–خلال زيارته- بجناح الأزهر وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر الملموسة لاستقبال الجمهور، وتيسير الخدمات المقدمة للمترددين على الجناح، معربًا عن تقديره لخدمة ركن الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، وانتشار وسائل العرض المرئية داخل الجناح لإبراز جهود الأزهر الشريف لرواد المعرض فى مساعى السلام ومجابهة التطرف والتعريف بأعلام الأزهر وعرض المخطوطات واللوحات النادرة، كما زار قسم ورش العمل الفنية وقاعة الندوات وأقسام الجناح المتعددة.

ويحتفى جَنَاح الأزهر الشريف بالفيلسوف والمفكر الإسلامى سليمان دنيا، أحد كبار علماء الأزهر فى القرن العشرين، ليكون «شخصية الجناح» هذا العام، والذى ذاعت شهرته فى مجال التحقيق أكثر من شهرته فى مجال التأليف، فمن أشهر تحقيقاته: تهافت الفلاسفة للغزالى، وتهافت التهافت لابن رشد، والإشارات والتنبيهات لابن سينا، ومن مؤلفاته: الحقيقة فى نظر الغزالى، التفكير الفلسفى الإسلامى، بين الشيعة وأهل السنة، مراجعات فى الفكر والثقافة.

ويتشكل جناح الأزهر من مجموعة متنوعة من الأركان، هي: مركز بيع الكتب ويوجد به: (إصدارات مجمع البحوث الإسلامية- إصدارات هيئة كبار العلماء- إصدارات الجامع الأزهر- إصدارات مرصد الأزهر- إصدارات مركز الترجمة- إصدارات مركز الوافدين- إصدارات الشئون الفنية العلمية- إصدارات الإدارة العامة للمطابع)، وأركان: الفتوى، ومتحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية حيث الأعمال الفنية والورش الفنية، والطفل حيث رياض الأطفال ومجلة نور، ومركز تعليم الطلاب الوافدين، ومكتب دعم الابتكار، والخط العربى، وشخصية الجناح، والمركز الإعلامى، وقاعة كبار الزوار.

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التى تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح فى المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز فى تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

ويتوافد زوار بكثافة كل عام على أركان مثل الخط العربى ومتحف المخطوطات وركن الطفل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وركن قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يقبل الزوار مع أطفالهم على ركن رياض الأطفال والأنشطة الفنية، وبانوراما الأزهر، حيث تتميز هذه الأركان بفكرة المشاركة من الجمهور فى الأنشطة والفعاليات، ويستهدف أكثرها شريحة النشء والشباب وهى أكثر الفئات حضورًا فى المعرض.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولى للكتاب كل عام من أجل نشر ثقافته وفكره ومنهجه الوسطى المعتدل، وتعريف الجمهور بجهوده وأنشطته وقطاعاته وهيئاته المختلفة، والاستفادة من هذا المحفل الثقافى الكبير فى التواصل المباشر مع مختلِف شرائح المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم، ومواصلة القيام بالمهمة التاريخية النبيلة للأزهر وهى تنوير العقول ورفع مستوى الوعى الدينى والفكرى والثقافى، وحماية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة.

ويقع جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، فى قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.