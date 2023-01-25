شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد على قوة العلاقات بين مصر والهند.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندى بالعاصمة نيودلهى..