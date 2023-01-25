شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: نستلهم من عيد الشرطة أسمى معانى العزة والفخر والشجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة الذي نستلهم من ذكراه أسمى معاني العزة والفخر والشجاعة، حيث قدم أبطال الشرطة عبر التاريخ أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها"

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إنني أحيي رجال الشرطة وأمهات الشهداء وكل من قدم الغالي والنفيس ليحيا الوطن في سلام وأمان".