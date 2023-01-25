شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع مخلفات البناء والهدم فى منطقة جاردينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم، موقع مخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة جاردينيا في تقاطع شارع الميثاق بشرق القاهرة بطول الطريق لامتداده مع الدائرى، حيث تم الدفع بمعدات الإنقاذ المركزي بعدد 40 سيارة سيكسويل قلاب كبير وعدد 4 لودر كبير وعدد 2 حفار للبدء منذ صباح اليوم لرفع التراكمات والمخلفات وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام بالمنطقة.

ووجه رئيس هيئة النظافة، الإدارة المركزية للشؤون الفنية والإنقاذ المركزي والإدارة المركزية للنظافة باستمرار العمل والتعامل الفورى ورفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وأكد الشرشابى، أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضمن خطة الهيئة لرفع كافة التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش بكافة أرجاء العاصمة وخاصة بالمحاور والطرق الجديدة لاظهارها بالمظهر الحضاري مواكبة لما تم من تطوير شامل بكافة محاور القاهرة.

رافق الشرشابى في جولته، المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافه والمهندسة رحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشوؤن الفنية والمهندس محمد مختار مدير المنطقة الشرقية والمهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان وصبري الجوهري مدير العلاقات العامة والإعلام.

بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة في زراعة 500 ألف شجيرة مثمرة، حيث تم اليوم البدء بزراعة مدارس عمرو بن العاص وحمزة عبد المطلب وعاطف السادات بحي السلام أول بأشجار مثمرة، تحت إشراف المهندس سيد محمد مدير المنطقة الشرقيه ضمن المبادرة بزراعة جميع المناطق بالقاهرة كمرحلة أولي.

ويتم البدء بالزراعة بمعرفة المناطق الأربعة ومديري التجميل وفق خطط زراعة المحاور والشوارع والطرق والجزر الوسطي وأمام المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية بكافة أرجاء القاهرة.



رفع مخلفات الهدم بمنطقة جاردينيا



رفع مخلفات الهدم بمنطقة جاردينيا



رفع مخلفات الهدم بمنطقة جاردينيا



رفع مخلفات الهدم بمنطقة جاردينيا



رفع مخلفات الهدم بمنطقة جاردينيا



رفع مخلفات الهدم بمنطقة جاردينيا



رفع مخلفات الهدم بمنطقة جاردينيا



رفع مخلفات الهدم بمنطقة جاردينيا