شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبدأ التشغيل التجريبى لكوبرى عرب الرمل وأجهور بطريق إسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر
وتم البدء في اتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة، في إطار الخطة الشاملة لتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ليصبح أربع حارات بكل اتجاه، ماعدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، حيث سيسهم هذا المشروع، في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل وأجهور الرمل، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين، وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى، وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط سكة حديد القاهرة / الإسكندرية.
ويأتى تنفيذ هذه الكباري ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء عدد 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بتكلفة اجماليه حوالي 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا، ويجري العمل بكباري، جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، كما تم الانتهاء من كوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، حيث ستساهم هذه الكباري، في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق، عند مداخل المدن والحد من وقوع الحوادث المرورية، ضمن خطة هيئة الطرق في تحقيق الإنجازات والمشروعات العملاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.