شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبدأ التشغيل التجريبى لكوبرى عرب الرمل وأجهور بطريق إسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل وزارة النقل اليوم، كوبري عرب الرمل وأجهور بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى، بشكل تجريبى، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الهيئة، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ومشروع كوبرى عرب الرمل / أجهور الرمل العلوى بطول 1500 م وعرض 12 مترا، وبتكلفة تقديرية بلغت ( 150) مليون جنيه تقريباً، ويتكون المشروع من ( ثلاث حارات مرورية 3,5 م لكل اتجاه بإجمالى 24 م، وتم تنفيذ وإنشاء عدد 2 كوبرى علوى عند عرب الرمل وأجهور الرمل، على طريق القاهرة – الأسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى طريق سطحي يمين ويسار بعرض 3 حارة مرورية، وتم نهو اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بالكامل، وتم تحويل المرور عليه، كما تم الإنتهاء من أعمال التوسعة السطحية فى اتجاه الاسكندرية.

وتم البدء في اتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة، في إطار الخطة الشاملة لتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ليصبح أربع حارات بكل اتجاه، ماعدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، حيث سيسهم هذا المشروع، في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل وأجهور الرمل، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين، وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى، وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط سكة حديد القاهرة / الإسكندرية.

ويأتى تنفيذ هذه الكباري ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء عدد 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بتكلفة اجماليه حوالي 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا، ويجري العمل بكباري، جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، كما تم الانتهاء من كوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، حيث ستساهم هذه الكباري، في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق، عند مداخل المدن والحد من وقوع الحوادث المرورية، ضمن خطة هيئة الطرق في تحقيق الإنجازات والمشروعات العملاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.