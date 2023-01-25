شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة ينظمان أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر
ويستهدف هذا الأسبوع مشاركة 700 طالب وطالبة من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ويتضمن برنامج حفل الافتتاح والذي يتضمن عروض استعراضية وطابور عرض الجامعات المشاركة بحضور السادة رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وكبار الضيوف.
كما يتضمن برنامج الاسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - التنس الأرضى )، كما يضم النشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي.
ويلتقي الطلاب مع شخصية الأسبوع للتحاور معه وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة ساند، وكذلك يتضمن فعاليات الأسبوع مسرح المنوعات.
كما أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، على اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل وإخراج جيل شبابي تعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، حيث يعد الشباب من أهم الموارد التي يتوجب الاستثمار بها من أجل إحداث تنمية متكاملة ومستدامة، لذا يجب تحويل طاقات وإبداعات الشباب الى عناصر إنتاج ايجابية تخدم وتنمي المجتمع سياسيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا، من خلال تأهيلهم بهذه البرامج لرفع مهاراتهم القيادية وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المهنية والذاتية للمشاركين، فهم قادة سفينة المجتمع نحو التقدم والتطور، وهم نبراس الأمل المضيء للمستقبل وأداة فعالة للبناء والتنمية.