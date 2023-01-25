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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد تتفقد جناح البيئة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزيرة البيئة أن فعاليات وأنشطة الجناح الخاص بوزارة البيئة ستشهد عرض مبادرات الوزارة ومشروعاتها المختلفة من خلال شاشة العرض ومنها المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر لرفع الوعي البيئي، وأنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، ودمج المفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية ومشروع البايوجاز، ومشروع الطيور الحوامة، والمحميات الطبيعية وغيرها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات للمترددين على جناح الوزارة لتوعيتهم بأهمية إعادة استخدام المخلفات في عمل لوحات فنية جميلة تقلل من مشكلة المخلفات في الشوارع وبالتالي خفض الإنبعاثات، ومشاهدة بعض الأفلام الوثائقية والكرتونية والانفوجراف الخاصة بالمخلفات الإلكترونية وإعادة التدوير وإجراء مناقشات حولها، وتقديم هدايا وجوائز عينية، إضافة إلى توزيع كتب وبورشورات توعوية لمختلف الموضوعات البيئية مثل( كتاب سموم في المنزل-التدخين خطر يهدد حياتنا- الأسرة والغذاء والتلوث- أنشطة عملية لفهم التغيرات المناخية وغيرها)، على أن يتم تنفيذ تلك الأنشطة بشكل دائم طوال فترة المعرض.
كما يقوم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالوزارة بعرض قصص النجاح لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة (كفر الشيخ - الغربية - قنا - أسيوط) ومشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومحطات معالجة وتدوير بالاضافة للأفلام الخاصة بأنشطة البرنامج ومبادرتها ومنها مبادرة أنتِ البداية لاستبدال الزيوت المستعملة، ومبادرة تروس لريادة الأعمال وكلايمثون، والتعريف بقانون المخلفات رقم 202 وأهدافه.
معرض الكتاب
وحدة البيئة بمعرض الكتاب
وزيرة البيئة من داخل معرض الكتاب