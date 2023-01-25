شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن انتظام الدراسة فى 4 كليات بجامعة بنها الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على اهتمام الوزارة بالمتابعة المستمرة لسير العمل فى الجامعات الأهلية، وانتظام الدراسة بها، وضمان تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديمها لأحدث الأنظمة التعليمية بغرض تأهيل الطلاب والطالبات لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وكذلك التأكيد على أهمية تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المُشاركة فى الأنشطة والفعاليات التى تنفذها الجامعات وتنفيذ عدة تدريبات عملية بالشراكة مع المؤسسات الصناعية الكُبرى؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والمُكلف بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريبات العملية، خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2022/2023.

وأوضح الدكتور جمال سوسة أن عام 2022 شهد بدء الدراسة فى 4 كليات فى جامعة بنها الأهلية والتى صدر بشأنها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022 المُتعلق بإنشاء جامعة أهلية مصرية تحت اسم جامعة بنها الأهلية تكون لها شخصيتها الاعتبارية ولا تهدف للربح، ويكون مقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتضم الجامعة 7 كليات وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة.

وأضاف أن إنشاء جامعة بنها الأهلية يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتى تم تصميمها بمعايير عالمية، بهدف تحقيق خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تطبق أحدث النظم العالمية مع إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية، ومواكبة التطور المُعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولى، والمُساهمة فى تنمية المدن الجديدة.

وأشار الدكتور سوسة إلى أن عام 2022 شهد استقبال الطلاب والطالبات فى جامعة بنها الأهلية ليتم بذلك حصد أولى ثمار هذه التجربة الرائدة والهادفة لصناعة جيل جديد ومُتميز من الخريجين، مؤكدًا أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص على القيام بجولة تفقدية لجامعة بنها الأهلية فى أول أيام الدراسة للعام الحالي؛ للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات الجامعة والهيئة الهندسية، وخلال الزيارة، تفقد الوزير المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وخلال زيارته، أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالانتهاء من كافة الأعمال التنفيذية بمبانى الجامعة التى تم افتتاحها لبدء الدراسة بها مثمنًا الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكى الجامعات الدولية المرموقة.

وأضاف الدكتور سوسة، أن الجامعة نفذت بالعديد من الأنشطة للطلاب والطالبات على مدار الفصل الدراسى الأول ومنها، زيارات ميدانية لتدريب الطلاب والطالبات داخل المصانع لصقل خبراتهم ومهاراتهم، كما تم عقد يوم ترفيهى للطلاب والطالبات تضمن أنشطة رياضية وفنية.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تقدم حاليًا عدد من البرامج الدراسية من خلال أربع كليات وتقع الجامعة على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3.2 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية وقد تم توفير التجهيزات الفنية بالجامعة، وهى تضم العديد من المبانى ومنها، المبانى الإدارية، والمبانى الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وكذلك المناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة جميع الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها الجامعة.