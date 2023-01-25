شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: العلاقات المسيحية الإسلامية فى مصر نموذج يُحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل اليوم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية زيارته الرعوية لدولة تشاد بتفقد مجلس الكنائس الدولي في لقاء مع الدكتور القس جيمالانجر مادجيبايا رئيس المجلس بالإضافة لمجموعة من القساوسة وبصحبة القس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية بإبروشية الكنيسة الأسقفية.

ودار اللقاء حول العلاقات المسيحية الإسلامية في مصر وكيف يمكن أن تُصبح نموذجًا يُحتذي به في دولة تشاد، إذ تبادل الطرفين الحديث حول التدريبات التي يمكن أن تقدمها الكنيسة للمجلس علي أن يصبحوا في تعاون مستمر، كما طالب رئيس الأساقفة أن تكون الكنيسة الأسقفية فى تشاد جزء من مجلس كنائس تشاد الدولى.

وفي سياق آخر، زار رئيس الأساقفة الجامعه الانجيلية في تشاد وهي جامعة بها العديد من الكليات منها كلية اللاهوت حيث التقي بالدكتور لاومن مورنا عميد كلية اللاهوت في تشاد والقس سالي سالومون المدير الأكاديمي لكلية اللاهوت، إذ تناول اللقاء شرح لنشاط الكلية كما تفقد رئيس الأساقفة كيف تأثرت مباني الكلية بسبب الفيضانات التي حدثت منذ فترة قريبة والتي أسفرت عن تلف للأراضي الزراعية والمباني المحيطة بالجامعة.

كانت الدكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هنأ جموع المصريين بمناسبة عيد الشرطة الواحد والسبعين والذكرى الثانية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

وأضاف رئيس الأساقفة: يضحى رجال الشرطة البواسل بأرواحهم يوميًا من أجل إرساء الأمن والأمان فهم عيون مصر الساهرة ضد العدو.

وأكد رئيس الأساقفة: ثورة الخامس والعشرين من يناير قادها شباب مصر الأوفياء للنهوض بالمجتمع المصرى من أجل مستقبل أفضل.

واختتم رئيس الأساقفة إن المصريين جميعًا يقدرون تضحيات رجال الشرطة ويقفون جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية للنهوض بالبلاد، مصليًا أن يعيد الله تلك المناسبة على مصر بالخير والنماء.