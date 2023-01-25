شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الكبار: تنفيذ مبادرة "مطروح بلا أمية" وخفض نسبتها لـ 25.6% العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح بعنوان "مطروح بلا أمية"؛ لعرض جهود محو الأمية بالمحافظة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه الشكر للجهود الفاعلة، والمخلصة لجميع العاملين بفرع الهيئة بالمحافظة بقيادة عادل مسلم مدير الفرع خلال السنوات القليلة الماضية والتى استطاعت فيها محافظة مطروح خفض الأمية خلال خمس سنوات من نسبة 36% من إجمالى عدد سكان المحافظة عام 2018، إلى نسبة25,6% هذا العام، وذلك بفضل التعاون مع جهود المجتمع المدني، والمشاركة المجتمعية الفاعلة سواء مساهمات معنوية أو عينية أو مادية وصولا إلى أقصى التجمعات الصحراوية.

وأكد حرصه على الإسراع في تنفيذ مبادرة "مطروح بلا أمية "،ودعوة كافة الجهات بمطروح إلى استمرار التكاتف والتعاون لانتزاع خطر الأُمية أمام خطوات التنمية مع الترحيب بمزيد من المقترحات لفتح مزيد من الفصول بمراكز المدن والقرى والتجمعات الصحراوية وحث جميع المتعلمين على المشاركة وتوفير الحافز لهم وتحفيز أهلنا غير المتعلمين على التعلم وتوعيتهم ، بما يعود بالنفع عليهم وأسرهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار، على جهود الدولة في بناء الإنسان وصولا إلى جميع القري مع اطلاق مبادرة حياة كريمة، مع أهمية المكاشفة بكافة العقبات حتى يمكن الوصول للحلول المناسبة وتغيير استراتيجية الهيئة في التعليم من خلال التعليم بكلمات يكتسبها الدارس من خلال المهارات، والمهن المختلفة التى يعمل بها، وربطها بطبيعة العمل؛ لتلبية احتياجاته في التعلم.

ووجه الشكر لمحافظ مطروح؛ لدعمه الدائم لجهود محو الأمية بالمحافظة وعادل مسلم مدير عام الفرع وجميع فريق العمل بالفرع، وجميع الجهات الشريكة في جهود محو الأمية بالمحافظة.