شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالخارج يقرر تأسيس فروع بدولتى لبنان والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن الاتحاد دعى رؤساء الفروع لاجتماع عبر منصة زووم استمر 4 ساعات حضره رؤساء الفروع وممثلي الجاليات المصرية في الخارج، وناقش أهم النشاطات التي تمت في الفترة الماضية والعوائق التي تواجه الجاليات في مهامهم .

وتناول الاجتماع طرق تنشيط التحويلات الدولارية إلى مصر وزيادة إسهامات أبناء الوطن في الخارج وأهمية التواصل مع البنوك التي تملك فروع لها في الخارج للمساهمة في تيسير إجراءات التحويلات المصرفية، كما تم تناول تنشيط الحركة السياحية إلى مصر من خلال قضاء الجاليات أوقات أجازاتهم في مصر واستئناف رحلات أبناء الوطن في الخارج إلى مصر بعد توقفها بسبب جائحة كورونا خصوصاً بعد نجاح رحلة القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعة الأخير تأسيس فرع دولة لبنان وفرع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فرع الإتحاد العام المنتشرة في العالم ، وقد تم ايضاً اعتماد لائحة الفروع الموحدة التي تنظم عمل هذه الفروع بالشكل المطلوب وشملت اللائحة كيفية تكوين الفرع وهيكلة التنظيمي والعلاقة بين الأعضاء وبين الفرع والمركز الرئيسي .

استقبل الاتحاد العام للمصريين فى الخارج أول فوج قادم من أمريكا فى الرحلات السياحية التى ينظمها فرع أمريكا ضمن برامج الأنشطة السنوية، وصل عبر الخطوط الوطنية قادمين من شتى الولايات الأمريكية الفوج الأول وعددهم (50) فرد من أبناء الجيلين الثانى والثالث من واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسى وفلوريدا ومن كافة الولايات.