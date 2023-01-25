- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالخارج يقرر تأسيس فروع بدولتى لبنان والإمارات والان مع تفاصيل الخبر
وتناول الاجتماع طرق تنشيط التحويلات الدولارية إلى مصر وزيادة إسهامات أبناء الوطن في الخارج وأهمية التواصل مع البنوك التي تملك فروع لها في الخارج للمساهمة في تيسير إجراءات التحويلات المصرفية، كما تم تناول تنشيط الحركة السياحية إلى مصر من خلال قضاء الجاليات أوقات أجازاتهم في مصر واستئناف رحلات أبناء الوطن في الخارج إلى مصر بعد توقفها بسبب جائحة كورونا خصوصاً بعد نجاح رحلة القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية .
وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعة الأخير تأسيس فرع دولة لبنان وفرع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فرع الإتحاد العام المنتشرة في العالم ، وقد تم ايضاً اعتماد لائحة الفروع الموحدة التي تنظم عمل هذه الفروع بالشكل المطلوب وشملت اللائحة كيفية تكوين الفرع وهيكلة التنظيمي والعلاقة بين الأعضاء وبين الفرع والمركز الرئيسي .
وقال رأفت صليب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين فى أمريكا، إن الفوج الأول وصل للقاهرة صباح الخميس 19 يناير لقضاء أسبوعين فى القاهرة والأقصر واسوان وشرم الشيخ لزيارة الأماكن السياحية الأثرية والأماكن الترفيهية فى مصر وأن الأقامه فى مصر فى فنادق (5) نجوم وفى نايل كروز خلال زيارة الأقصر واسوان، ويشمل برنامج الرحلة تخصيص يومين لزيارة الأهل والأقارب فى القاهرة والمحافظات.