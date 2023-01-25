شكرا لقرائتكم خبر عن السفير هانى صلاح: مشاركة مصر فى معرض الخرطوم الدولى تعكس عمق علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير هانى صلاح سفير مصر بالسودان، أن المشاركة المصرية فى معرض الخرطوم الدولى فى دورته الـ40 والتى تستمر فعالياتها حتى31 يناير الجارى، تعكس عمق العلاقة بين البلدين، كما تأتى فى إطار المصالح المشتركة والتنسيق والتعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين القاهرة والخرطوم.

وقال السفير هاني صلاح - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال افتتاحه الجناح المصري بالمعرض، إن مصر تشارك بأكبر وفد تجاري من رجال الأعمال والشركات، مؤكدا أن المشاركة المصرية تعكس حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف إن مشاركة مصر مهمة بحكم العلاقات التي تربط البلدين ورغبة الأشقاء السودانيين في السوق المصري، إلى جانب المنافسة المصرية الجادة سواء في مستوى الجودة أو رخص الأسعار.

ويشارك في معرض الخرطوم الدولي 16 شركة مصرية تعمل في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وتنقية مياه الشرب، وصناعة الكيماويات وكيماويات البناء والموكيت والصناعات الخشبية، وشهد افتتاح المعرض حضور المستشار التجاري بسفارة مصر لدى السودان طارق قشوع، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم.