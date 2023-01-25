شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: الموافقة على نظام ولائحة جامعة القاهرة الأهلية متضمنة 11 كلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفى مستهل الاجتماع، قدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة بمناسبة ثورة 25 يناير، كما قدم التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة 71، وثمن المجلس تضحيات رجال الشرطة وشهدائها الشرفاء والتى تثبت بطولة وعطاء رجال الشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرارفى كل ربوع الوطن.

وكلف الدكتور محمد الخشت، باستحداث أول قسم فى تخصص الأمن السيبرانى بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للدولة للعمل فى هذا المجال، انطلاقا من كونه يقع فى صميم الأمن القومى والاستراتيجى لأى دولة فى العالم خاصة بعد التقدم الكبير الذى حققته مصر فى مجال التحول الرقمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لعمداء الكليات على تنفيذ المعايير والسياسات الموضوعة للامتحانات والأداء المتميز خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، ووجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون للطلاب، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

واستعرض المجلس الاهتمام الكبير الذى توليه جامعة القاهرة لعقد الاتفاقيات الدولية والدرجات العلمية المشتركة فى مختلف المجالات، مع عدد من جامعات دول أجنبية بينها الولايات المتحدة الاميركية لإنشاء مركز التطوير المهنى، والصين لعقد درجة علمية مشتركة لتعلم اللغة العربية فى الصين من خلال وضع البرامج وطرق التدريس اللازمة، واستقبال طلاب من الصين للدراسة بجامعة القاهرة.

كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة التفاهم بين كلية الآداب وجامعة "بابلو دى أولا بيدي" فى إشبيلية والخاصة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى عقد درجة دكتوراه فى الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وإنشاء برنامج دراسى بنظام الساعات المعتمدة للدراسات السينمائية بكلية الآداب.

وأقر مجلس جامعة القاهرة، اقتراح الدكتور محمد الخشت بتعديل نظام رئاسة مجالس إدارات عدد من المراكز التابعة للجامعة واللوائح الخاصة بها، بحيث لا يكون رئيس الجامعة رئيسا لمجلس الإدارة على أن يتولى رئاسة بعض المراكز نائب رئيس الجامعة المختص بمجالها، بينما يقتصر رئيس الجامعة فقط على رئاسة مجالس إدارة المراكز التى تدخل فى صميم العملية التعليمية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على الاستجابة لمختلف الحالات الإنسانية للطلاب والمرضى من المواطنين فى العديد من الجوانب، ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية، وتخصيص منح للإقامة داخل المدن الجامعية لطلاب دولة أفغانستان، وعدد من أبناء بعض الدول الأفريقية بجامعة القاهرة وذلك فى إطار مراعاة الجامعة للظروف القهرية التى يمرون بها وحرصا على مستقبلهم ودعما لقوة مصر الناعمة ودورها الدولي.

واستعرض مجلس الجامعة، تنفيذ أعمال مكافحة الحريق والإنذار الآلى داخل المستشفيات الجامعية، والتى يتم تنفيذها من خلال الجهات القومية.

كما استعرض المجلس، الإجراءات الخاصة بجامعة القاهرة الأهلية، ومن بينها تشكيل لجنة مختصة قدمت تصورا أكاديميا للجامعة يتضمن 18 برنامجا أكاديميا و11 كلية.