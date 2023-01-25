شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتخصيص الحصة الأولى بالترم الثانى للحديث عن تضحيات رجال الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخصيص الحصة الأولى من بداية الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف الدراسية بمدارس التعليم العام وأيضا نشاط خاص بمرحلة رياض الأطفال عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71.

هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رجال الشرطة بعيدهم، حيث كتب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: خالص التهانى لجميع القيادات الأمنية والضباط والجنود من رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الواحد والسبعين وكل عام وأنتم بخير وحفظكم الله ورعاكم، وأنتهز هذه الفرصة وأدعو زملائى المعلمين بالحديث الدائم مع أبنائهم وطلابهم عن دور وتضحيات رجال الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار فى ربوع الوطن وذلك ليصبح ابنائنا وطلابنا جيلا واعيا منتميا لوطنه العزيز مصرنا الغالية بكل عزة وفخر وأدعو الله العلى القدير أن يُديم علينا الصحة والعافية والسلام والأمن والأمان والتقدم والازدهار والاستقرار والانتصار لمصر وشعبها كل عام وأنتم جميعًا بكل الخير والصحة والسعادة، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

وكان مجلس الوزراء أكد على استمرار أعمال الامتحانات وفقا لمواعيدها المقررة خلال إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة التى صدر قرار بها لتكون يوم الخميس 26 يناير بدلا من الأربعاء 25 يناير.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.