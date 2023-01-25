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جولة لرئيس الوزراء داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتفقد المعرض يرافقه وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين.

 

 

وتحمل الدورة الـ 54 من معرض الكتاب شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، كما جرى اختيار الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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