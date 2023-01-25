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رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولى للكتاب بعد قليل، ويتفقد المعرض يرافقه وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين.

 

وتحمل الدورة الـ 54 من معرض الكتاب شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، كما جرى اختيار الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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