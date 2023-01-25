شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولى للكتاب بعد قليل، ويتفقد المعرض يرافقه وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين.

وتحمل الدورة الـ 54 من معرض الكتاب شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، كما جرى اختيار الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.