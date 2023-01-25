شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على نافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب في الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب في الأسعار.

وايد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب في الأسعار، بينما عار1 17% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب في الأسعار.



