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%83 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على نافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب في الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب في الأسعار.

وايد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب في الأسعار، بينما عار1 17% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع الأدوية البيطرية لمنع التلاعب في الأسعار.

 

 


 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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