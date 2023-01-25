شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند يعلن رفع حجم التجارة مع مصر إلى 12 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، مشيرا الى أن زيارة الرئيس السيسي شرف كبير.

أضاف رئيس وزراء الهند، في مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي، في العاصمة الهندية نيودلهي، أن علاقتنا مستمرة ومستقرة ونسعى لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

تابع رئيس وزراء الهند، قررنا خلال المباحثات مع الرئيس السيسي رفع مستوى التعاون بين البلدين، كاشفا عن رفع مستوى وحجم التجارة بين البلدين إلى 12 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.