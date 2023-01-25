شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقديم على وظائف القطار الكهربائى الخفيف.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن اليوم الأربعاء آخر فرصة أمام المتقدمين لوظائف مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بنظام التعاقد للعمل، والذى يعمل من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة.

وينشر الخليج 365 طريقة التقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، حيث تشمل الوظائف عددا من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم (الميكانيكية / الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات).

وعلى الراغبين فى التقدم للوظائف المعلنة القيام بإرسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف أخر موعد للتقدم 25 يناير.

المستندات المطلوبة:

1. صورة المؤهل.

2. الموقف من التجنيد.

3. شهادة الميلاد كمبيوتر.

4. بطاقة الرقم القومي.

5. شهادات الخبرة إن وجد.

6. شهادات الدورات التدريبية .

7. صورة حوالة بريدية بأسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيه حساب رقم (0135312002065818)

8. 2 صورة شخصية 4×6.

ويتطلب العمل الخبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية / الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات)، أو خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

الوظائف المطلوبة بالقطار الكهربائى الخفيف: فني صيانة معدات الإشارات الداخلية، ومراقب أعطال في عملية صيانة الوحدات المتحركة، ومراقب ومراسل وحدات متحركة، ومسئول التخزين - قسم الوحدات المتحركة، وفني ميكانيكا - قسم الوحدات المتحركة، وفني كهرباء - قسم الوحدات المتحركة، وقائد فريق الصيانة - قسم معدات الورشة، ومراقب و مراسل - قسم معدات الورشة، وفنى بفريق صيانة جرارات السكة الحديد - قسم معدات الورشة، وفنى مغسلة الوحدات المتحركة - قسم معدات الورشة، وفني بفريق المعدات - قسم معدات الورشة، وقائد صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف وتبريد الهواء بالموقع.

كما تشمل الوظائف المطلوبة فنيى صيانة الموقع - قسم الأنظمة الكهروميانيكية، وقائد فريق الصيانة - قسم أنظمة التذاكر، وفني برامج الحاسب الآلي - قسم أنظمة التذاكر، وفني كهرباء - قسم أنظمة التذاكر، وفني ميكانيكي - قسم أنظمة التذاكر، والإدارة الفنية - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، وفني - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، عامل صيانة - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، وفنى - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية ، ومراقب و مراسل - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وقائد فريق الصيانة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنيين شبكه هوائيه - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية ، وفني بفريق صيانة عربة القطار - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية ، وفني بفريق الكهرباء - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية فني المحطة الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنىين - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفني بمحطات المحولات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفني بفريق اختبار صيانة المحطات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفني بفريق الكشف والمراقبة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية.