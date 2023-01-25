شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الكتاب: 1047 دار نشر بمعرض الكتاب والثقافة ملك للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه ابن قرية بمحافظة كفر الشيخ، وفي أول سنة جامعة كان مقيم بجوار معرض الكتاب، حيث نشأ في بيت نصفه مكتبة، وعندما ذهب معرض الكتاب كون مكتبته للكتب الكبرى من معرض الكتاب 1999، وكل سنة المعرض له طابع خاص وذكريات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه لم يتوقع أن يشارك ضمن فريق عمل، لافتا إلى أن الزائر لا يدرك أنه حدث قومي حقيقي تتضافر الجهود لأن يليق بالمعرض بالحضارة المصرية.

وأشاد الدكتور أحمد بهي الدين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضيف للمعرض قيمة وتضيف لهم مسؤولية، موضحا أن هناك آلاف العناوين عن ملايين النسخ، 1047 دار نشر مصرية وعربية ودولية، يعني الثقة في الضمير الثقافي المصري.

ولفت رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن اختيار صلاح جاهين شخصية المعرض، فهو أول اختيار لشاعر عامية مصري، والعامية لا تعنى انفصال عن العربية، فهي وعاء وبوتقة للغة المصرية القديمة، فهي حاملة ثقافة وتراث، فهي اللغة القومية، مضيفا أنه إيلاء الاهتمام لكل المبدعين المصريين على اختلاف تنوعاتهم، من الفكري والروائي وعلم الروايات وغيرها.

وأكد الدكتور أحمد بهي الدين، أن هناك الآلاف من الشخصيات تستحق تكريمها، لافتا إلى أن هناك كتب للأطفال ثمنها 10 جنيهات وطباعة فاخرة، فالثقافة في مصر ملك للجميع.