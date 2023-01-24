شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تكريم المتميزين في المقارئ النموذجية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف إنه فى إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم، ورعايتها للمتميزين من أعضاء المقارئ النموذجية أصحاب الصوت الحسن والأداء المتميز، قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (1000) جنيه وشهادة تقدير للمتميزين بالمقارئ النموذجية.

وذلك على هامش المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم يوم السبت القادم 28/ 1/ 2023م بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وهم :

1. صالح أبو القاسم صالح - بني سويف

2. مصطفى حسين أحمد - بني سويف

3. عبد العليم طه عبد العظيم - بني سويف

4. محمد السعيد خلف الله - الغربية

5. محمد عبد الكريم عطية - الشرقية

6. إبراهيم محمد محي الدين - البحيرة

7. السعيد محمد أبو المكارم - البحيرة

8. محمود السيد محمود غنام - شمال سيناء

9. شريف عامر عبد الفتاح أحمد - الجيزة

10. عبد الرحمن فرج حافظ - القاهرة

11. عمرو عبد الناصر يحيى البشلاوي - الفيوم