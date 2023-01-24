شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الأوقاف ، بيانا بأسماء المجموعة الرابعة من الأئمة وأعضاء المقارئ المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى والمعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ ، وهم :

1. محمد عبدالرحيم السيد محمد العياط - الشرقية

2. محمود محمد عبد السلام مهدي - الشرقية

3. محمود عبد العظيم محمد الطاهر - الشرقية

4. محمد محمد أحمد عطية - الشرقية

5. أحمد محمد عبده السيد جبر - الشرقية

6. معاذ أحمد محمد أحمد ندا - الشرقية

7. علي عبد الرحمن علي محمد - الشرقية

8. دويدار رمضان دويدار عطية - الشرقية

9. أحمد على أحمد محمد - الشرقية

10. صلاح أحمد عبدالسلام عبدالمولى - الشرقية

11. السيد عبد الباسط السيد أحمد - الشرقية

12. عيسى فرغلي مصطفى السحيمي - الغربية

13. علي عبد المطلب فاضل واصل - الغربية

14. الجوهري علي السيد الشرقاوي - الغربية

15. عبد الكريم محمد عبد الكريم منصور - الغربية

16. أحمد عبدالروؤف شحاته الطويل - الغربية

17. أيمن عبد المنعم عبد الفتاح تركي - الغربية

18. سمير زيدان فراج زيدان - الغربية

19. محمد السيد محمد الخولي - الغربية

20. محمد محمد عزب الشيخ - الغربية

21. عبيدة رمضان محمد البربرى - الغربية

22. علي عبد اللطيف علي حمودة - الغربية

23. عزت محمد عبد الغني عاقول - الغربية

24. مصطفى أبواليزيد عبدالنبي درويش - الغربية

25. عثمان حنفي عثمان شخبة - الغربية

26. رضا محمد عطية الصعيدى - الغربية

27. رزق سعد السيد السخن - الغربية

28. سعد عبد المنعم إبراهيم الشهاوى - الغربية

29. محمد أحمد أحمد عبدالله - الغربية

30. عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع - الغربية

31. مصطفى عبد الهادي الصباغ - الغربية

32. محمد عبد العظيم محمد شعلان - القليوبية

33. كارم محمد فتح الله الزعيقي - البحيرة

34. طارق شعبان أحمد قطب عبدة - البحيرة

35. أحمد سعد إسماعيل أحمد - البحيرة

36. سعيد محمد سعد عيسي - البحيرة

37. عمر علي مخيون عياد - البحيرة

38. يحيى سعد محمد الشرقاوي - البحيرة

39. عوض رمضان عوض خليف - البحيرة

40. محمد محمد خليل عمرو - البحيرة

41. عبد العزيز خميس عبد العزيز على - البحيرة

42. محمد سعيد العزقلاني علي عثمان - البحيرة

43. عمر و محمد عبد المنطلب النقراشي - البحيرة

44. أحمد محمد عبد الحميد كشك - البحيرة

45. سمير صبري محمد غالي البنا - البحيرة

46. أحمد السعدني عبد العزيز الور - البحيرة

47. محمد علي عبد الواحد مندور - البحيرة

48. محمود شعبان أحمد عبده - البحيرة

49. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة

50. محمد زكريا عبد الجواد زكريا النكلاوي - البحيرة

51. محمد محمود أحمد ناصف - البحيرة

52. محمد عبد الله عبد الكريم عبد الله - البحيرة

53. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم - البحيرة

54. محمد زكريا عيد رزق - البحيرة

55. طارق محي الدين محمد الطواب - المنوفية

56. طارق صابر متولي محمد الشاذلي - المنوفية

57. السيد يحي محمد محمد - المنوفية

58. أسامة عبد الحميد إبراهيم حسام الدين - المنوفية

59. أحمد محمد أحمد بلابل - المنوفية

60. مصطفى علاء عبد العليم عبد المطلب - المنوفية

61. محمد عبد الرحمن قطب حمزة - المنوفية

62. أحمد مبارك عمر شرف الدين - المنوفية

63. يوسف صبري يوسف حسن - المنوفية

64. عادل محمد عيد شحيبر - المنوفية

65. عبد الحليم عبد المنعم زايد الكتاتني - المنوفية

66. محمود محمد حامد محمد ساري - المنوفية

67. محمد جابر صادق جلبط - المنوفية

68. محمد فتحي محمد الخباز - المنوفية

69. أحمد ناجي أبو الحديد عبده - المنوفية

70. أحمد زين العابدين عبد القادر عمران - المنوفية

71. أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد - المنوفية

72. أحمد بركة عويس محمد - بني سويف

73. معوض عيسى محمد معوض - بني سويف

74. زين العابدين علي محمد علي إبراهيم - بني سويف

75. محمد مختار عبدالمجيد رزيق - بني سويف

76. مجدي عويس إمام شعبان - بني سويف

77. أحمد فرج حسن طلبة - بني سويف

78. سعودي السيد عبدالوهاب - بني سويف

79. محمد عيد محمد حسن - بني سويف

80. ياسر علي محمد عثمان - بني سويف

81. إبراهيم عبدالمنعم محمد مصطفى - بني سويف

82. عطا مسعود أحمد أحمد - بني سويف

83. إبراهيم قرني سيد عبدالجواد - بني سويف

84. سيد محمد سيد عبد المولى - بني سويف

85. أشرف يحيى إبراهيم حسن - بني سويف

86. محمود محمد نادي فرج - بني سويف

87. ربيع جابر عبدالعزيز محمد - بني سويف

88. أحمد رشدي خليفة مخلوف - بني سويف

89. طه حامد عبدالجواد شعبان - بني سويف

90. جمال عبدالعظيم محمد شعبان - بني سويف

91. بطل حلمي رمضان عبد العال - بني سويف

92. خلف مرسي على مرسي - بني سويف

93. مصطفى مجدي عويس إمام - بني سويف

94. مشهور محمد عبد الغنى محمد - بني سويف

95. فتحي عبد الحميد مرسي - بني سويف