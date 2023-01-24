شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: سعيد جدًا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة فى الاحتفالات بيوم الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تغريدة رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" موجهًا له التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال.

ووفقًا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسى، قال: "سعيد جداً وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميماً على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا، وأتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودى".

وكان رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" نشر عبر حسابه فى تويتر رسالة ترحيب خاصة بالرئيس السيسى، نصها: "مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي.. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود.. أتطلع إلى مناقشاتنا غدا".