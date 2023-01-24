شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند مرحبًا بالرئيس السيسى: زيارتك تمثل سعادة هائلة لجميع الهنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" على حسابه فى تويتر رسالة ترحيب خاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، نصها: "مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي.. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود.. أتطلع إلى مناقشاتنا غدا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950".