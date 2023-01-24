مئات الصحفيين يتوافدون على عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم

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القاهرة - سامية سيد - توافد المئات من الزملاء الصحفيين على عزاء الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير جريدة الخليج 365، بمسقط رأسه بعزبة زكريا بقرية دفنو مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وكان على رأس الحضور أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة وموقع الخليج 365، ويوسف أيوب رئيس تحرير تنفيذي الخليج 365، ودندراوي الهواري رئيس تحرير تنفيذي الخليج 365، وإبراهيم أحمد رئيس تحرير تنفيذي الخليج 365، وعبدالفتاح عبدالمنعم رئيس تحرير تنفيذي الخليج 365، ودينا عبدالعليم نائب رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365.

وجاء من بين الحضور أيضا، محمد طنطاوى مدير تحرير الخليج 365، وعمرو جاد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ووائل السمرى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، وسهام الباشا مدير تحرير الخليج 365، وزكى القاضي ومدحت وهبة ومحمد الجالى وعلى عبد الرحمن وإبراهيم سالم، وحماد الرمحى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعلى حسام ومحمود عثمان ومحمد مجدى السيسى ومنال العيسوى ومروة الغول ولميس محمد وهانى رفعت وحازم حسين، ومحمود بكر، وأسماء نصار ورباب الجالى وأيمن عيسي، ومحمد صبحى، وهشام زكى، وأحمد خليل، وعلى عبد الرحمن وأدهم السمان، ومحمد خطاب، وعلى حسان وعدد كبير من الزملاء بعدة مؤسسات صحفية وإعلامية، بالإضافة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وأهالى محافظة الفيوم ولفيف من الأهل والأقارب.

وانتقل إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة الخليج 365 بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.



عزاء الزميل علام عبدالغفار (1)



عزاء الزميل علام عبدالغفار (2)



عزاء الزميل علام عبدالغفار (3)



عزاء الزميل علام عبدالغفار (4)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (1)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (2)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (3)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (4)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (1)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (2)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (3)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (4)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (5)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (6)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (7)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (8)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (9)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (10)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (11)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (12)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (13)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (14)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (15)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (16)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (17)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (18)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (19)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (20)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (21)



عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسقط رأسه فى الفيوم (22)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (5)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (6)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (7)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (8)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (9)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (10)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (11)



جانب من عزاء علام عبدالغفار (12)