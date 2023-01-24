شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات التيرم الأول لأولى دفعات كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسى الأول لأول دفعة من طلاب كلية الطب البيطري جامعة عين شمس للطلاب المقيدين بالمستوى الدراسي الأول، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد خفاجي المشرف العام على كلية الطب البيطرى.

وأوضح الدكتور أحمد خفاجي المشرف العام على كلية الطب البيطري، أن عدد طلاب الكلية وصل إلى 126 طالبا وطالبة، وقد حرصت إدارة الكلية على تطبيق نظم الميكنة الإلكترونية، بالإضافة لتفعيل نظم التعليم الهجين الذي يمزج بين نظام التعلم وجها لوجه والتعليم الإلكتروني، وذلك طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، والذي تدعمه إدارة تطوير التعليم والطلاب بجامعة عين شمس من خلال منصتها الالكتروني ( Asu2Learn).

وأضاف خفاجى أنه قد تم تجهيز وحدة القياس والتقويم بالكلية بأحدث الإمكانيات وبرامج التصحيح الإلكتروني (ريمارك ) وبنوك الأسئلة (كورركت ) وتم تدريب فريق عمل واستخراج امتحانات الفصل الدراسي الأول من كورركت ، والتصحيح ببرامج ريمارك.

وتقدم بالشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية لما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية لتكون بداية قوية لكلية الطب البيطرى جامعة عين شمس، وعلى رأسهم الدكتور عاطف محمد كامل المشرف على إنشاء قسم الحياة البريه وحدائق الحيوان و الدكتور خالد محمد صلاح الدين المشرف على إنشاء قسم طب الحيوان والأمراض المعدية و الدكتور حمزة محمد ابراهيم المشرف على إنشاء قسم البكتيريا والمناعة والفطريات والدكتور سعيد كمال ابو الغيط محمد مدير وحدة القياس والتقويم والتعليم الإلكتروني.

ويذكر أن كلية الطب البيطري هى أحد الكليات المستحدثة بجامعة عين شمس لتنضم لقائمة الكليات الجديدة بالجامعة خلال السنوات القليلة الماضية ومن بينها كليتى الإعلام والآثار.