شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 250 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء دفعة أولى لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، صرف دفعة يناير 2023م وقدرها (250) ألف جنيه من المبلغ السنوى المخصصة لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء ، حيث يتم صرف عدد أربع دفعات ربع سنوية ليصل إجمالى الدعم لنقابة القراء مليون جنيه سنويًا.

من ناحية أخرى أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين والمعلمات في مجال الفكر الوسطي المستنير، تنطلق السبت القادم المقبل الدورة التثقيفية العلمية لعدد (200) من معلمي التربية الدينية، وتستمر الدورة لمدة يومين، بمسجد النور بالعباسية.

وتدور المحاضرات حول مناقشات عن الكليات الست، ومفهوم الدولة وتطورها، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، ويحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والخبراء في العلوم الشرعية والثقافية.

وأكدت وزارة الأوقاف ، فى وقت سابق، أنه في إطار الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان المبارك 1444هـ، وإضافة إلى قيام نخبة كبيرة من كبار القراء المعتمدين بإحياء صلاة القيام بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، تحيي نخبة من كبار القراء المعتمدين منهم أيضًا صلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، بدءًا من ليلة الحادي والعشرين حتى ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وحال مجيئه مكتملا ثلاثين يومًا يحيي الليلة الأخيرة منه إمام المسجد الشيخ/ أحمد دسوقي مكي.

وأوضحت الوزارة القراء المقرر لهم أداء صلاة التهجد بمسجد الحسين رضى الله عنه على النحو التالي:

1- ليلة 21 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ صلاح الجمل.

2- ليلة 22 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ محمود علي حسن.

3 - ليلة 23 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ السعيد فيصل.

4 - ليلة 24 من شهر رمضان القارئ الطبيب/ أحمد نعينع.

5- ليلة 25 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني.

6- ليلة 26 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ حجاج هنداوي.

7- ليلة 27 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ طه النعماني.

8- ليلة 28 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ محمود الخشت.

9- ليلة 29 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ صلاح الجمل.

10 - ليلة 30 من شهر رمضان إمام المسجد الشيخ/ أحمد دسوقي مكي.