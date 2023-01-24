شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: الرئيس السيسى فى نيودلهى للمشاركة فى الاحتفالات بيوم الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى فى نيودلهى للمشاركة فى الاحتفالات بيوم الجمهورية الهندية.. متحدث الرئاسة: الزيارة تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.. لقاءات للرئيس مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات الهندية الرائدة فى مختلف المجالات.





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