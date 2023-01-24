شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع نظيره فى جنوب السودان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بـ ال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر بجنوب السودان والوفد الرسمي المرافق للوزير ، حيث تم التباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، ويأتي ذلك فى اطار زيارة سيادته الحالية لدولة جنوب السودان الشقيقة.

وصرح الدكتور سويلم أن جلسة المباحثات الموسعة تهدف لبحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية والتي تأتي في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية ، وكذلك مشروعات حصاد مياه الأمطار للإستفادة منها في توفير مياه الشرب والرعى للثروة الحيوانية والحماية في الفيضانات ، بالإضافة لإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان .

وأكد الدكتور سويلم على اهتمام مصر بأعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش المائية والتي تسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان وبالتالي تحقيق الإستقرار للمواطنين ، بالاضافة لإهتمام مصر بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان من خلال دراسة إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر ، وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات .

وأوضح أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة ، خاصة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري والذى يمتد لسنوات طويلة ، وأن مصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للاشقاء بجنوب السودان .

كما التقى الدكتور سويلم بضيو مطوك وزير الإستثمار بدولة جنوب السودان ، حيث تم بحث مجالات التعاون الثنائى بين البلدين وفرص الإستثمار المختلفة فى كافه المجالات بما يحقق مصالح البلدين وينعكس إيجابيا على المواطنين بجنوب السودان .

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على أن مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون الإقتصادي مع دولة جنوب السودان وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بجنوب السودان بالشكل الذى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بجنوب السودان.