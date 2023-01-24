شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات نقل الملكية فى المجتمعات العمرانية بالشهر العقارى تدخل حيز النفاذ 28 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص الحكومة على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمدن العمرانية الجديدة، صدر القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يناير الجارى.

وقد صدر القرار الوزاري رقم2333 لسنة 2022 بإنشاء عدد 8 نماذج لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية في غير التصرفات التي تشهر بالإيداع، وهي " تحقيق واقعة مادية ، تصرف من محرر مشهر قيد حق عيني تبعي شهر عريضة دعوى شهر حكم نهائي (فصل موضوعي ) " ، شهر حكم نهائي ( صلحاً أو تسليم بالطلبات)، شهر حق إرث، شهر إنهاء وقف".

وفي حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبياً فيسري عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة .