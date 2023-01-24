شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى لـ "أ ش أ": سنتعاون مع السويد رئيسة الاتحاد الأوروبى لمواجهة أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، ووزير الخارجية الأسبق، الحرص على التشاور والتعاون خلال الفترة المقبلة مع السويد، التى تولت رئاسة الاتحاد الأوروبى فى الأول من يناير الجارى، من أجل العمل على مواجهة التحديات والأزمات التى تتعرض لها المنطقة العربية.

وأوضح السفير العرابى، خلال مشاركته فى الاحتفالية التى أقامتها اليوم الثلاثاء سفارة السويد لدى القاهرة بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي، أنه بطبيعة الحال تولي حكومة ستوكهولم أولوية لأمن أوروبا خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على القارة الأوروبية، إلا أن المجلس المصري للشئون الخارجية سيعمل على حث السويد على إدراج أمن الشرق الأوسط وخاصة موضوعات أمن الطاقة وأمن الغذاء، ضمن أولويات أجندتها خلال الستة أشهر المقبلة.

وشدد السفير العرابي على أن المجلس المصري للشئون الخارجية لن يدخر جهدًا من أجل إعادة قضايا وأزمات الوطن العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن إلى دائرة الضوء بعد أن انصب اهتمام المجتمع الدولي على الحرب التي تشهدها أوروبا.

ولفت رئيس مجلس الشئون الخارجية، إلى العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والسويد في مختلف المجالات، وإلى السعي لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.