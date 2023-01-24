شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأمة القومى بالسودان: مصر الشقيقة الكبرى والاتفاق الإطارى قابل للتعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء فضل الله برمة رئيس حزب الأمة القومي في السودان، إن بناء عملية السلام في السودان يتطلب جمع القوى الأمنية والسلاح، فلدينا خبرة كبيرة بكيفية استيعاب الجانب العسكري، داعيا للتعاون الوثيق بين المدنيين والعسكريين لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ودعا رئيس حزب الأمة القومي في السودان، في لقاء خاص مع "جمال عنايت" على قناة القاهرة الإخبارية، إلى فترة انتقالية مدتها عامان، مفسرا ذلك بقوله: الفترات الانتقالية فترات مسيرة جماعية وتدخل أحزاب وتفوز والشيلة يشيلها كل أبناء الوطن لحل جميع القضايا الأساسية والعدالة الانتقالية والسلام في جوبا وتفكيك النظام السابق ومشكلة شرق السودان"، مشيرا إلى أهمية توسيع قاعدة المشاركة عن طريق المضمون فالاتفاق الإطارى مرن وقابل للإضافة والتعديل.

أشاد فضل الله بالدور المصري قائلا: "مصر الشقيق الأكبر فهى دعمت الاتفاق الإطاري، ودائما تؤيد خيارات الشعب، وهناك الكثير الذى يربط بين مصر والسودان والذى يختلف عن اى بلدين في المنطقة.