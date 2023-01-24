شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تشهد عبور أكبر مكتبة عائمة فى العالم "LOGOS HOPE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، عبور أكبر مكتبة عائمة LOGOS HOPE لقناة السويس، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن.

تعد المكتبة العائمة هى الأكبر من نوعها، وتتكون من 9 طوابق وتحمل على متنها أكثر من 5000 كتاب في كافة المجالات تشمل كتب علمية وثقافية وقصص للأطفال وغيرها.

يبلغ طول السفينة 132.5 متر، وعرضها 21 مترا، وغاطسها 16.5 قدم، وترفع السفينة علم مالطا وتبلغ حمولتها الكلية 14 ألف طن.

ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان هيثم رجب مرشد بالهيئة للصعود على متن السفينة "LOGOS HOPE" والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس يجعلها وجهة رئيسية لعبور كافة أنواع سفن الأسطول العالمي بما يطرح فرص واعدة لنمو أنشطة الموانئ المصرية الموجودة بالمنطقة ويعزز من جهود الدولة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة نحو تطوير خدماتها الملاحية خلال السنوات القليلة الماضية مدعومة بتوجيهات القيادة السياسية باستمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة للحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.

من جانبه، أعرب السيد إدوارد ديفيد المدير العام للمكتبة العائمة LOGOS HOPE عن سعادته بعبور السفينة لقناة السويس في وجهتها إلى الأردن بعد زيارتهم الناجحة لميناء بورسعيد، لافتا إلى أنها قد تكون المرة السابعة في تاريخ السفن التابعة للمنظمة GBA SHIPS لعبور قناة السويس.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين، عبور 67 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.1 مليون طن، فيما تعبر القناة، اليوم الثلاثاء، 69 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.8 مليون طن.