شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يودعون الزميل علام عبد الغفار لمثواه الأخير بمسقط رأسه بالفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد المئات من الزملاء الصحفيين على جنازة الزميل علام عبد الغفار مدير تحرير جريدة الخليج 365، على مسقط رأسة بعزبة زكريا بقرية دفنو مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لأداء صلاة الجنازة عليه، وكان على رأس الحضور أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة وموقع الخليج 365، ويوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، محمود يسين رئيس تحرير التنفيذى لليوم السابع، ومحمود جاد نائب رئيس التحرير، وإحسان السيد رئيس تحرير موقع برلمانى، ومحمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة، وأدهم السمان رئيس تحرير موقع أوان مصر، وحازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، ودينا عبد العليم نائب رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومحمد طنطاوى مدير تحرير الخليج 365، وعمرو جاد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، وإبراهيم أحمد رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الخليج 365، ووائل السمرى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، وسهام الباشا مدير تحرير الخليج 365.

وجاء من بين الحضور أيضا، زكى القاضى ومدحت وهبة ومحمد الجالى وعلى الرحمن وإبراهيم سالم، وحماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعلى حسام ومحمود عثمان ومحمد مجدى السيسى ومنال العيسوى ومروة الغول ولميس محمد وهانى رفعت وحازم حسين ، ومحمود بكر، وأسماء نصار ورباب الجالى وايمن عيسي، ومحمد صبحى، وهشام زكى، وأحمد خليل، وعلى عبد الرحمن، ومحمد خطاب، وعلى حسان وعدد كبير من الزملاء بعدة مؤسسات صحفية وإعلامية، بالإضافة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب واهالى محافظة الفيوم ولفيف من الأهل والأقارب.

كما حضر مراسم الجنازة، محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والزملاء باليوم السابع أحمد خالد، وهانى فتحى، وصبرى غانم.

كان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة الخليج 365 بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

التحق الزميل الراحل علام عبد الغفار، بالعمل في مؤسسة الخليج 365 قبل نحو 14 عامًا، تدرج خلالها بين أقسام المؤسسة المختلفة، وبرز نجمه في قسم الأخبار بداية عمله، من خلال تغطيته المتميزة لأخبار محافظة الجيزة، وتقديمه عدد من التحقيقات الصحفية البارزة وفرده لهموم ومطالب أهالى محافظة الجيزة، أهلته لأن يحجز مكانه بين كبار الصحفيين فى مصر، فقد كان يتنقل ميدانيًا لرصد شكاوى ومطالب الأهالي في كافة مدن المحافظة.