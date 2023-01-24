شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسجد الحامدية الشاذلية الجمعة بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الكاتب الصحفي علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة الخليج 365 ونائب رئيس التحرير، الجمعة المقبلة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب.

ونعت مؤسسة وفريق عمل ”الخليج 365” برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وصعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.