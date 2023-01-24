شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 10 مؤلفات جديدة.. مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص فى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، في دورته الـ 54، خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 6 فبراير، وذلك بأكثرَ من 140 إصدارًا منها 10 مؤلفات جديدة، تُعالجُ أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتكافح خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب، وتقدم الحلول الممكنة لمواجهتها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الشرق والغرب وترسيخ العيش المشترك بين جميع البشر.

ومن أبرز إصدارات مجلس حكماء المسلمين المشاركةُ في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023م، كتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب .. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي" بقلم الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكتاب "مناهج التفكير في العقيدة" بقلم عماد خفاجي، وكتاب "حرية الفكر في الإسلام" بقلم محمد الصادق عرجون، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" بقلم آرون تايلر.

كما يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين لزوَّاره بالمعرض 10 مؤلفات بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، وهي: "مقوِّمات الإسلام"، "في المنهج الأزهري"، "في المصطلحِ الكلامي والصوفي"، "نظرات في فكر الإمام الأشعري"، "التراث والتجديد.. مناقشات وردود"، "أهل السنة والجماعة"، "حديث في العلل والمقاصد"، "القول الطيب"، "إن الدين يسر"، "آداب وقِيم".

وانطلاقًا من استمرار المجلس في أداء رسالته الحضاريَّة والثقافيَّة، يقدِّم مجلس حكماء المسلمين عددًا من الإصدارات الجديدة، ينشرُها جناح المجلس لأوَّل مرةٍ؛ أبرزها: "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ورئيس المجلس العلمي بوجدة، وعضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "السنة وعملها في إثبات الأحكام الشرعية" بقلم محمد سُعاد جلال، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "دراسات متشابه النَّظم في قصص القرآن الكريم: مقارنةٌ وتحليلٌ" بقلم عبد الغني عوض الراجحي، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتابَا "تيسير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية" و"محاضرات في التوحيد والعقيدة والفكر الحديث" بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "منطق حديث" بقلم: علي محمد جبر، من كبار علماء الأزهر الشريف.

ومن الإصدارات الحديثة أيضًا وانطلاقًا من إيمان مجلس حكماء المسلمين بأهميَّة الترجمة، كونها جسرًا بين الحضارات في التواصل البناء، واصلَ المجلس جهوده في ترجمة الكتب الهادفة لتعزيز السلم، فترجم المجلسُ العديدَ من الكتب، على طريق الأخوَّة والسلام؛ من أبرزها: "التسامح الديني في أديان العالم"، بقلم الكاتبين جاكوب نيوسنر وبروس شيلتون، كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عدد من الباحثين: إيان لا وأمينة عزت دعاء وأرزو ميرالي و س. سيد.

ويُنظِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023م، في دورته الـ 54، عددًا من الندوات والفعاليات الثقافية التي تناقش قضايا مقتضيات السِّلْم المجتمعي، ومسؤوليات المواطنة العالمية، وتعزيز الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين مختلف أطياف البشر، يحاضِرُ فيها عددٌ من المفكِّرين والخبراء ورجال الدين.

وتأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2023، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.