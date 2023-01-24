شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: تهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم.. ولولا تضحيات الشهداء ما نعمنا بالاستقرار والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رجل الأعمال أيمن الجميل التهنئة لرجال الشرطة جنودا وضباط صف وقيادات وسيطة وقيادات عليا بمناسبة العيد الحادى والسبعين لأعياد الشرطة وذكرى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952، التى واجه فيها رجال الشرطة المصرية البواسل عجرفة الاحتلال الإنجليزى بأسلحتهم الخفيفة، ورفضوا تسليم مبنى المحافظة إلى قوات الأحتلال وخاضوا معركة كبيرة دفاعا عن مبنى المحافظة واستشهد فيها 50 من رجال الشرطة المصرية.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاستقرار التى تنعم به الدولة المصرية على المستوى الأمنى لم يتحقق إلا بتضحيات كبيرة على مدى سنوات لقوات الشرطة والجيش ، قدموا خلالها الآلاف من الشهداء فى معركة شرسة لمواجهة الإرهاب الدولى المدعوم إقليميا ودوليا ، والذى تم توجيهه نحو مصر، وحشد وتهريب مرتزقة العالم إلى سيناء والحدود الغربية والجنوبية ، بهدف هدم الدولة المصرية وتحويلها إلى فوضى وجماعات متناحرة وحربا أهلية مثلما حدث فى دول الجوار بالمنطقة.

وأكد أيمن الجميل إن جهود رجال الشرطة المصرية عديدة ومتكاملة ، وشهدت طفرة كبيرة على مستوى التطور النوعى خلال السنوات الأخيرة ، فيما يتعلق بمواجهة الجرائم المستحدثة والضربات الوقائية لمنع الجرائم قبل وقوعها، بالإضافة إلى الحملات الموسعة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمراقبة الأسواق بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأضاف أيمن الجميل إن العمل الشرطى شهد تطورا كبيرا فى جميع المجالات ، ومنها إطلاق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مجموعة من وحدات المرور النموذجية المتنقلة، والمجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة، مثل خدمات تجديد رخص السيارات والفحص الفنى لها بجميع أنواعها، وذلك بجانب دور وزارة الداخلية الأساسى فى حفظ الأمن ومكافحة الجريمة ، بالإضافة إلى التطور الكبيرفى آليات العمل من خلال إدخال أحدث نظم التكنولوجيا للمراقبة والسيطرة على كافة مناطق الجمهورية، من خلال غرف عمليات مركزية متطورة تتابع حركة الشوارع على مدار الساعة، ، وبما يتواكب مع الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت أيمن الجميل إلى الدور الاجتماعى والإنسانى الكبير الذى تلعبه أجهزة وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد" لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير السلع بأسعار ميسرة للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية فى القاهرة والمحافظات ،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذى يضمن توافرالسلع الأساسية بشكل دائم وبأسعار مخفضة وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، الأمر الذى يحقق مفهوم الأمن الغذائى حقيقة على الأرض ويؤكد ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين