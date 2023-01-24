شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء ذوى الهمم وكبار السن من رسوم "الفيش" يوم عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام المواطنين من (ذوى الهمم - كبار السن "60 عاماً فأكثر" - الحالات المرضية والإنسانية) من رسوم إصدار صحف الحالة الجنائية وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.

جاء ذلك فى ضوء إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71 حيث وافق اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية على بعض الإجراءات تزامناً مع هذه المناسبة والتى من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين.