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إعفاء ذوى الهمم وكبار السن من رسوم "الفيش" يوم عيد الشرطة

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القاهرة - سامية سيد - أعفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام المواطنين من (ذوى الهمم - كبار السن "60 عاماً فأكثر" - الحالات المرضية والإنسانية) من رسوم إصدار صحف الحالة الجنائية وذلك يوم الأربعاء الموافق 25  يناير.

 

 

جاء ذلك فى ضوء إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71 حيث وافق اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية على بعض الإجراءات تزامناً مع هذه المناسبة والتى من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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