شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة الزميل علام عبد الغفار عصر اليوم من مسجد عزبة زكريا بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة الزميل الصحفى علام عبد الغفار، نائب رئيس تحرير الخليج 365، ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، عن موعد صلاة الجنازة، عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد عزبة زكريا بقرية دفنو مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

كان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة الخليج 365 بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

التحق الزميل الراحل علام عبد الغفار، بالعمل في مؤسسة الخليج 365 قبل نحو 14 عامًا، تدرج خلالها بين أقسام المؤسسة المختلفة، وبرز نجمه في قسم الأخبار بداية عمله، من خلال تغطيته المتميزة لأخبار محافظة الجيزة، وتقديمه عدد من التحقيقات الصحفية البارزة وفرده لهموم ومطالب أهالى محافظة الجيزة، أهلته لأن يحجز مكانه بين كبار الصحفيين فى مصر، فقد كان يتنقل ميدانيًا لرصد شكاوى ومطالب الأهالي في كافة مدن المحافظة.