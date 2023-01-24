شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير خارجية الهند: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

‎أشاد أوصاف سعيد، نائب وزير الخارجية الهندى، بالعلاقات التى تجمع مصر والهند، مشيرًا، فى تصريحات خاصة، لـ«الخليج 365»، إلى أن القاهرة كانت ولا تزال شريكا تجاريا واستراتيجيا قويا.

القاهرة - سامية سيد - - أوصاف سعيد: اختيار مصر ضيف شرف الـ«G20» يعكس دورها المهم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وبالتزامن مع الزيارة التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الهند، قال «سعيد» إن قرار الهند باختيار مصر دولة ضيف رئيسى فى مجموعة العشرين، يعود لدورها المهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تميز موقعها الاستراتيجى الذى يضمن وصولنا إلى الأسواق العالمية، فى ظل وجود قناة السويس بها، معلنًا زيارة لرئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، فى القريب العاجل إلى مصر.

وأوضح نائب وزير الخارجية، أن مصر من أوائل الدول التى أقامت الهند معها العلاقات الدبلوماسية، باعتبار الصداقة الوثيقة التى كانت تجمع بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والزعيم جواهر لال نهرو، والتى أدى إلى تأسيس حركة عدم الانحياز مع الهند، كما أن مصر والهند يسعيان قدمًا لتحقيق تطلعات شعوبهما وحصولهما على مكانهما الصحيح فى المجتمع الدولى.

وهنأ ممثل الخارجية الهندية، مصر على استضافة COP27 فى شرم الشيخ وعلى النجاح الذى حققته فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى توقيع تعاون مشترك مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة، لا سيما فى مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث وقعت ثلاث شركات هندية اتفاقيات مع مصر لتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال القيام باستثمارات كبيرة تصل إلى 18 مليار دولار.

ولفت أوصاف سعيد، إلى قوة العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة التى شهدت تطورا كبيرا فى التبادل التجارى التى ارتفع إلى 7.6 مليار دولار أمريكى، ومن المتوقع أن تستمر فى النمو خلال الفترة المقبلة، لتزيد عن 20 مليار دولار، وكذلك على مستوى العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى تبادل زيارات على أعلى مستوى بين الطرفين خلال الـ3 أشهر الماضية استقبلت فيها مصر وزير الدفاع الهندى راجناث سينج سبتمبر الماضى، ووزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار، ووزير البيئة بوبندر ياداف.

وأشار نائب الوزير إلى أن جائحة كوفيد - 19، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، أبرز القضايا المتعلقة بسلاسل التوريد والأمن الغذائى والصحة والأدوية والأسمدة، مشيرًا إلى وجود مجال هائل للتعاون مع مصر فى جميع هذه المجالات، خاصة الأمن الغذائى، موضحًا أن الهند لديها شراكات استراتيجية اتفاق مماثل مع مصر قيد المناقشة.

ونوه أوصاف سعيد، إلى أهمية عام 2023 بالنسبة للهند، لاستضافتها مجموعة العشرين التى أعطى رئيس الوزراء شعارها وهو «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، حيث تشارك فيه مصر كضيف رئيسى، بالإضافة إلى مشاركة دول الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فى اجتماعات مجموعة العشرين.

كما تحدث المسؤول الهندى، عن موقف نيودلهى تجاه قضايا مثل فلسطين وليبيا وسوريا والسودان وجنوب السودان، موضحًا أنها تحظى بتقدير جيد من قبل جميع أصحاب المصلحة فى مناطق الصراع هذه، ويتم فيها استقبال مساعدات الهند الإنسانية، وكذلك التدريب وبناء القدرات بشكل جيد فى هذه البلدان.