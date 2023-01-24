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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لفتح منفذ للسلع الغذائية بشارع الوسط بكورنيش التبين والان مع تفاصيل الخبر
وفى السياق تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كافة الاستعدادات والتجهيزات لفتح مزيد من المنافذ الثابتة الجديدة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.
ويتم حاليا تجهيز منفذ بنطاق حي التبين بمدخل شارع الوسط تقاطع شارع الكورنيش لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الإقتصادية والتي تقل عن مثيلاتها فى الأسواق ضمن معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على توفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الإستراتيجية بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال بذل جهود فريق العمل للمتابعة المستمرة لامداد المنافذ بالمنتجات بصورة مستمرة والإعلان عن أسعارها ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار.
القاهرة تستعد لفتح منفذ للسلع الغذائية بشارع الوسط
محافظة القاهرة تستعد لفتح منفذ للسلع الغذائية بشارع الوسط بكورنيش التبين
محافظة القاهرة تستعد لفتح منفذ للسلع الغذائية بشارع الوسط