شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لفتح منفذ للسلع الغذائية بشارع الوسط بكورنيش التبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة محافظة القاهرة التوسع فى معارض السلع الغذائية "المواطن أولا"، للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية، والتصدى لارتفاع الأسعار طبقا للتوجيهات الرئاسية.

وفى السياق تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كافة الاستعدادات والتجهيزات لفتح مزيد من المنافذ الثابتة الجديدة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ويتم حاليا تجهيز منفذ بنطاق حي التبين بمدخل شارع الوسط تقاطع شارع الكورنيش لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الإقتصادية والتي تقل عن مثيلاتها فى الأسواق ضمن معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.

ويأتي هذا المنفذ استكمالا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لفتح أكبر عدد من منافذ البيع لتشمل احياء المنطقة برمتها وخاصة المناطق الاكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية لينضم الى سلسلة المنافذ التي تم افتتاحها بالمنطقة ومنها منفذ شارع 9 ومنفذ الخزان بمدخل مدينة الأسمرات بالمقطم ومنفذ ميدان الحرية والعرب بالمعادي ومنفذ المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين وجاري الاستعداد لفتح منفذ بشارع العروبة بكورنيش المعصره ومنفذ التبين وغيرهم.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على توفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الإستراتيجية بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال بذل جهود فريق العمل للمتابعة المستمرة لامداد المنافذ بالمنتجات بصورة مستمرة والإعلان عن أسعارها ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار.