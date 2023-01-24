شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الدولة ناعيا الزميل علام عبد الغفار: فقدنا كاتبا خلوقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، لأسرة الخليج 365 بخالص التعازى فى وفاة الكاتب الصحفى الخلوق الزميل علام عبد الغفار، داعيا المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال نائب رئيس مجلس الدلوة، لقد كان المرحوم شخصا بريئا جميل القلب حلو اللسان دمث الخلق كان شابا كاتبا عظيما لنا معه ذكريات فى بعض الموضوعات الجماهيرية فوق منصة العدالة، رحمة الله عليه كان كاتبا عظيما من سلالة كتيبة أخلاقية نادرة تعد على أصابع اليد فى مصر وطننا العربى.

كان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة الخليج 365 بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.